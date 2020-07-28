Адам Лаллана сменил "Ливерпуль" на другой клуб АПЛ

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Адам Лаллана сменил "Ливерпуль" на другой клуб АПЛ

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.

Контракт футболиста с мерсисайдцами завершился, поэтому он достался "чайкам" бесплатно. Хавбек подписал с "Борнмутом" контракт до лета 2023 года.

32-летний Лаллана выступал за "Ливерпуль" с 2014 года, провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи. Ранее играл за "Борнмут" и "Саутгемптон". Чемпион Англии, победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную Англии сыграл 34 матча и забил три мяча.

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