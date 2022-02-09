Адама Траоре высказался о возвращении в "Барселону"
Фото: инстаграм Адама\Автор неизвестен
Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ныне выступающий в "Барселоне" на правах свободного агенты, поделился впечатлениями от возвращения в каталонский клуб, в котором он начинал карьеру.
"Я всегда думал о возвращении в "Барсу", с первой минуты моего ухода. Моим намерением всегда было вернуться. Иногда бывают разные пути, но главное, что я этого достиг. Я воспользуюсь этой возможностью и буду наслаждаться ею.
Я был в первой команде, с великими и легендарными игроками, и я могу рассказать нынешней молодежи то, что они говорили мне в то время.
Многие написали мне. Буси, Жорди, Ансу... Приветствовали меня и говорили, что рады моему возвращению", - сказал испанец.
Отметим, что у "Барселоны" есть необязательное право выкупа Траоре за 30 миллионов евро.
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|Команда
|М
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
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|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14