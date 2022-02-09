Адама Траоре высказался о возвращении в "Барселону"

Фото: инстаграм Адама\Автор неизвестен

Испанский вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре, ныне выступающий в "Барселоне" на правах свободного агенты, поделился впечатлениями от возвращения в каталонский клуб, в котором он начинал карьеру.

"Я всегда думал о возвращении в "Барсу", с первой минуты моего ухода. Моим намерением всегда было вернуться. Иногда бывают разные пути, но главное, что я этого достиг. Я воспользуюсь этой возможностью и буду наслаждаться ею.

Я был в первой команде, с великими и легендарными игроками, и я могу рассказать нынешней молодежи то, что они говорили мне в то время.

Многие написали мне. Буси, Жорди, Ансу... Приветствовали меня и говорили, что рады моему возвращению", - сказал испанец.

Отметим, что у "Барселоны" есть необязательное право выкупа Траоре за 30 миллионов евро.

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