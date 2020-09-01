Адама Траоре заразился коронавирусом

У очередного известного футболиста диагностирована коронавирусная инфекция.

По информации Marca, положительный тест на COVID-19 сдал вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

Фланговый нападающий находился в расположении сборной Испании, но из-за болезни был вынужден покинуть его.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует 12 сентября, то есть в первых турах нового чемпионата Траоре "Вулверхэмптону" не поможет.

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