Адама Траоре заразился коронавирусом

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Адама Траоре заразился коронавирусом

У очередного известного футболиста диагностирована коронавирусная инфекция.

По информации Marca, положительный тест на COVID-19 сдал вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре.

Фланговый нападающий находился в расположении сборной Испании, но из-за болезни был вынужден покинуть его.

Напомним, что сезон в АПЛ стартует 12 сентября, то есть в первых турах нового чемпионата Траоре "Вулверхэмптону" не поможет.

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