Адамов прокомментировал свой переход в "Зенит"
Фото сайт "Зенита" / Евгений Асмолов
Новичок "Зенита" Арсен Адамов высказался по поводу своего трансфера из "Урала" в клуб из Санкт-Петербурга.
"Эмоции положительные. "Зенит" - большой клуб. Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде страны. Это шаг вперёд. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит". Будем работать! Через работу всё получится.
О предложении "Зенита" узнал 18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент "Урала" Григорий Викторович Иванов. Были и другие варианты, но отклонил все предложения, узнав о "Зените". Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми", - сказал Адамов.
"Зенит" заплатил за флангового защитника 5 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2026 года.
Адамов выступал за "Урал" с января 2021 года, сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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