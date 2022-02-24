Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
Фото сайт "Зенита" / Евгений Асмолов
Новичок "Зенита" Арсен Адамов признался, что был в шаге от подписания контракта с московским "Локомотивом".
"Предложение от "Локомотива" действительно было. Но это скорее вопрос не ко мне, а к руководству "Урала". Да, первым на меня вышел "Локомотив". Я и мои представители общались с руководителями клубов, обсуждали трансфер между собой. Я вообще уже думал, что перейду в "Локомотив". Но как только появился вариант с "Зенитом", сразу согласился.
Не почувствовал ли, что в "Локомотиве" на меня обижены? Нет, не слышал об этом. Но знаю, что после моего перехода в "Зенит" представители "Локомотива" звонили в "Урал". По-моему, кто-то из руководства сказал: "Почему вы продали нашего игрока?", - сказал Адамов.
"Зенит" заплатил за флангового защитника 5 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2026 года.
Адамов выступал за "Урал" с января 2021 года, сыграл 28 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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