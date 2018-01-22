Адан: "Месси делает этот вид спорта лучше"

Голкипер севильского "Бетиса" Антонио Адан прокомментировал игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во вчерашнем очном матче их команд.

" Это было потрясающее действо в его исполнении. В первом тайме его не было видно на поле, он, казалось, ходил пешком. Но он принял участие в четырех забитых мячах, забив дважды и отдав две передачи, приведших к голам. Он делает этот вид спорта лучше ", - цитирует 30-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси предпочитает подписанию Гризманна покупку своего соотечественника. | soccernews.ru