Адан: "Месси делает этот вид спорта лучше"

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Адан: "Месси делает этот вид спорта лучше"Голкипер севильского "Бетиса" Антонио Адан прокомментировал игру форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси во вчерашнем очном матче их команд.

"Это было потрясающее действо в его исполнении. В первом тайме его не было видно на поле, он, казалось, ходил пешком. Но он принял участие в четырех забитых мячах, забив дважды и отдав две передачи, приведших к голам. Он делает этот вид спорта лучше", - цитирует 30-летнего вратаря El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси предпочитает подписанию Гризманна покупку своего соотечественника. | soccernews.ru

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