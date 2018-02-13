Адан подтвердил желание Себальоса покинуть "Реал"

Голкипер севильского "Бетиса" Антонио Адан рассказал о намерениях своего экс-партнера по клубу Дани Себальоса, ныне выступающего за мадридский "Реал", вернуться в бывшую команду.

"Дани хотел вернуться в "Бетис" в январе. Я говорил с ним лично, он хотел вернуться в клуб. Если бы была такая возможность, он бы это сделал. Мы - тот клуб, в который он, пожалуй, и уйдет из Мадрида", - цитирует 30-летнего вратаря Express.

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