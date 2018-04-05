Адан пропустит остаток сезона

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Адан пропустит остаток сезона

Вратарь "Бетиса" Антонио Адан выбыл из строя на длительный срок, сообщает Marca.

По сведениям издания, воспитаннику "Реала" предстоит операция в связи с проблемами с пахом.

Точные сроки восстановления 30-летнего стража ворот пока неизвестны, однако он наверняка пропустит остаток текущего сезона.

В этом сезоне Адан сыграл за "Бетис" 30 матчей, в которых пропустил 52 гола.

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