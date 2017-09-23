Адан стал вторым вратарём в Примере, которому удалось не пропустить от "Реала" под руководством Зидана

Голкипер "Бетиса" Антонио Адан сохранил свои ворота в неприкосновенности в матче пятого тура чемпионата Испании против "Реала".

Таким образом, 30-летний воспитанник королевского клуба стал вторым вратарём в Примере, которому удалось не пропустить от "сливочных" под руководством Зинедина Зидана.

Ранее сыграть на ноль против "Реала" смог только Ян Облак из "Атлетико".

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