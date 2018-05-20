Адани считает, что "Ювентусу" не нужен Мората

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Адани считает, что "Ювентусу" не нужен Мората

Экс-игрок сборной Италии Даниэле Адани высказался о возможном переходе Альваро Мораты в "Ювентус".

"Мората отличный футболист, который может сыграть не только в центре нападения. Его трансфер является хорошей идеей, особенно если сам Альваро заинтересован в переходе. Но у "Ювентуса" уже есть нападающий, который потенциально сильнее Мораты - Марко Пьяца. У него есть все, чтобы стать топ-игроком. Посмотрим" - приводит слова Адани Calciomercato.

В этом сезоне Пьяца провел 9 матчей за "Шальке" и забил два гола.

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