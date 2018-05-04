Адебайор: "Моуринью научил меня профессионализму"

Форвард "Истанбула" Эммануэль Адебайор вспомнил о периоде выступлений за мадридский "Реал" под руководством Жозе Моуринью.

"Жозе многому меня научил. Он мог пошутить с нами в раздевалке, а потом был совсем другим человеком с журналистами. Это было невероятно. Моуринью научил меня профессионализму, помог обрести психологию победителя, я даже дополнительно тренировался" - цитирует Адебайора Marca.

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