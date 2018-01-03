Адебайор назвал Манчинии худшим тренером в своей карьере

Форвард турецкого "Истанбула" Эммануэль Адебайор назвал нынешнего наставника питерского "Зенита" Роберто Манчинии худшим тренером в своей карьере.

"Худший тренер из всех, с кем я когда-либо работал, - это Роберто Манчини. Мне никогда не нравились его тренерские методы. Лучший тренер - конечно же Жозе Моуринью", - приводит слова 33-летнего нападающего Hurriyet.

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