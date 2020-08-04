Адебайор оценил шансы "Реала" пройти "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Экс-форвард "Реала" и "Манчестер Сити" Эммануэль Адебайор поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между двумя бывшими командами.

Напомним, что в первой игре на "Сантьяго Бернабеу" испанцы проиграли со счётом 1:2.

"Способен ли "Реал" перевернуть ход противостояния? Если бы вы спросили об этом два года назад, то я бы сказал да. "Реал" был бы фаворитом с Криштиану в составе. У них была машина по забиванию голов. Он мог сделать разницу в любой момент и забивал по 50 мячей за сезон. "Реал" проиграл первый матч дома и отыграться будет сложно. Но нет ничего невозможного. В "Реале" играют опытные футболисты, которые готовы к великим матчам", - цитирует Адебайора AS.

Матч "Сити" - "Реал" запланирован на пятницу, 7 августа. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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