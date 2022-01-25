Адебайор прокомментировал конфликт Обамеянга с "Арсеналом"

Фото: инстаграм Обамеянга\Автор неизвестен

Экс-форвард "Арсенала" и "Тоттенхэма" Эммануэль Адебайор поделился мнением о конфликте нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга с "канонирами".

"Обамеянгу предстоит через многое пройти, таков уж "Арсенал". Фанаты клуба никогда не научатся прощать. Так что ему предстоит через многое пройти.

Он сильный, прекрасный футболист, я желаю ему всего наилучшего. Я уже писал ему потому что мы просто хотим, чтобы он пришел в себя.

Он наш африканский брат, и мы хотим, чтобы он продолжал представлять Африку так же, как он делал это до этой проблемы.

Не думаю что у Обамеянга есть будущее в "Арсенале". Такое было и со мной. Я удивлюсь, если это произойдет", – приводит слова Адебайоа Sky Sports.

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