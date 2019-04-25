Адебайор: "Роналду мог забить три гола, но переживать из-за промаха"
Бывший нападающий "Реала" Эммануэль Адебайор поделился воспоминаниями о выступлениях за королевский клуб совместно с форвардом Криштиану Роналду, который прошлым летом перешел в "Ювентус".
"Роналду мог забить три гола, но переживать из-за промаха. Он тренировался с нами так, будет занимался вместе со своими детьми. Он мог отдать пас спиной, контролировать мяч шеей. Как-то раз он держал мяч в течении пяти секунд одним касанием. В тренажерном зале он также был невероятен", - цитирует Адебайора Daily Mail.
Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы и является лучшим бомбардиром в истории королевского клуба, забив 450 голов в 438 матчах.
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