Адебайор усыновил сына своего умершего брата

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Адебайор усыновил сына своего умершего брата
Тоголезский нападающий "Башакшехира" Эммануэль Адебайор усыновил сына брата, который умер летом 2013 года.

"Все знают, что моего старшего брата Питера больше с нами нет. А это его сын и сегодня он официально стал моим сыном. Позвольте представить вам Джуниора Эммануэля Адебайора - моего первого сына", – написал форвард в своем Instagram.

Фото: Адебайор с сыном.

В этом сезоне 33-летний Адебайор провел за "Башакшехир" 20 матчей и забил 9 голов.

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