Адебайор усыновил сына своего умершего брата
Тоголезский нападающий "Башакшехира" Эммануэль Адебайор усыновил сына брата, который умер летом 2013 года.
"Все знают, что моего старшего брата Питера больше с нами нет. А это его сын и сегодня он официально стал моим сыном. Позвольте представить вам Джуниора Эммануэля Адебайора - моего первого сына", – написал форвард в своем Instagram.
Фото: Адебайор с сыном.
В этом сезоне 33-летний Адебайор провел за "Башакшехир" 20 матчей и забил 9 голов.
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|Команда
|М
|О
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|Бешикташ
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|Гёзтепе АС Измир
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|Малатия Беледийеспор
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|16
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|Генчлербирлиги
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