Адебайор: "Венгер - лицемер и я ненавижу "Арсенал"

Нападающий "Истанбула Башакшехир" Эммануэль Адебайор раскритиковал свой бывший клуб "Арсенал" и главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

"Я всегда буду любить Жозе Моуринью. Он является одним из самых честных тренеров, которых я встречал в своей карьере. Но большая часть наставников являются лицемерами. Один из них - Арсен Венгер. Как-то мы встретились в его офисе. Венгер сказал мне, что я должен уйти, так как он больше не рассчитывает на меня. Но я не хотел уходить из команды. Впрочем Венгер заявил, что у меня не будет шансов выходить на поле, если я останусь. У меня не было выбора, пришлось уходить в "Манчестер Сити", где я потом был счастлив. На следующий день после моего трансфера Венгер в интервью сказал, что я ушел из-за денег. С того дня я ненавижу "Арсенал". Но это не относится к фанатам "канониров". Они были первыми в Англии, кто скандировал мое имя. Даже сейчас я смотрю матчи "Арсенала". Я хочу, чтобы они побеждали. Но в то же время я желаю им поражений, так как мой гнев до сих пор не утих.

Моуринью является тренером, который хочет выигрывать трофеи. Он будет делать все ради этого. А Венгеру просто нравится приводить в клуб детей и превращать их в сильных игроков. Он как учитель", - приводит слова Адебайора Mirror.

Напомним, что Адебайор выступал за "Арсенал" с 2006 по 2009 годы, провел за клуб 142 матча и забил 62 гола. Форвард перешел в "Манчестер Сити" летом 2009 года за 29 миллионов евро.

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