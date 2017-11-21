Адебайор: "Я не говорил, что Росицки получал травму от вопроса "как дела?"

Теги арсенал лондонэммануэль адебайортомаш росицки

Адебайор: "Я не говорил, что Росицки получал травму от вопроса "как дела?"
Бывший нападающий английского "Арсенала" Эммануэль Адебайор опроверг информацию о том, что он шутил над постоянно травмированным хавбеком "канониров" Томашем Росицки

"Пожалуйста, тщательно проверяйте информацию перед публикацией. Мои слова о Росицки переданы абсолютно неправильно. Я уважаю свои прежние клубы и бывших одноклубников. Заранее спасибо", – написал Адебайор в своем твиттере.

Стоит отметить, что Адебайор и Росицки выступали за "Арсенал" вместе с 2006 по 2009 годы.

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