Адейеми ответил на предложение "Барселоны"
Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен
Немецкий форвард "РБ Зальцбург" Карим Адейеми дал ответ на предложение "Барселоны".
Как сообщает издание Sky Sports, Адейеми отклонил предложение каталонского клуба. Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Адейеми хочет развиваться в немецкой лиге с целью выступить в составе национальной сборной на Евро-2024, игрок опасается, что он будет вне поля зрения Ханси Флика, если переедет в Испанию.
По информации источника, "Боруссия" Дортмунд является фаворитом на подписание немецкого нападающего.
В нынешнем сезоне Адейеми сыграл 16 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
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