Адейеми ответил на предложение "Барселоны"

Теги ред булл зальцбургбарселонакарим адейемиборуссия дортмунд

Адейеми ответил на предложение "Барселоны"Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Немецкий форвард "РБ Зальцбург" Карим Адейеми дал ответ на предложение "Барселоны".

Как сообщает издание Sky Sports, Адейеми отклонил предложение каталонского клуба. Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Адейеми хочет развиваться в немецкой лиге с целью выступить в составе национальной сборной на Евро-2024, игрок опасается, что он будет вне поля зрения Ханси Флика, если переедет в Испанию.

По информации источника, "Боруссия" Дортмунд является фаворитом на подписание немецкого нападающего.

В нынешнем сезоне Адейеми сыграл 16 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

Также не пропустите: Депай высказался перед матчем с "Баварией". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

"Эвертон" вырвал победу у "Арсенала" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов