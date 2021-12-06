Адейеми ответил на предложение "Барселоны"

Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

Немецкий форвард "РБ Зальцбург" Карим Адейеми дал ответ на предложение "Барселоны".

Как сообщает издание Sky Sports, Адейеми отклонил предложение каталонского клуба. Отмечается, что футболист хочет продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Адейеми хочет развиваться в немецкой лиге с целью выступить в составе национальной сборной на Евро-2024, игрок опасается, что он будет вне поля зрения Ханси Флика, если переедет в Испанию.

По информации источника, "Боруссия" Дортмунд является фаворитом на подписание немецкого нападающего.

В нынешнем сезоне Адейеми сыграл 16 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 11 голов и отдал 1 ассист.

Также не пропустите: Депай высказался перед матчем с "Баварией". | http://soccernews.ru