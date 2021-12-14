Адейеми рассказал о своём отношении к интересу "Барселоны"

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Адейеми рассказал о своём отношении к интересу "Барселоны"

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми признался, что ему льстит желание "Барселоны" подписать с ним контракт.

"Барселона" - это топ-клуб. Я знаю и очень горжусь тем, что они хотят купить меня. Конечно, мой трансфер возможен. Если мне выпадет такой шанс - я не откажусь", - цитирует Адейеми твиттер журналиста Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что немецкий форвард уже договорился с дортмундской "Боруссией".

В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 28 матчей, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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