Адейеми рассказал о своём отношении к интересу "Барселоны"
Фото твиттер "Зальцбурга"
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми признался, что ему льстит желание "Барселоны" подписать с ним контракт.
"Барселона" - это топ-клуб. Я знаю и очень горжусь тем, что они хотят купить меня. Конечно, мой трансфер возможен. Если мне выпадет такой шанс - я не откажусь", - цитирует Адейеми твиттер журналиста Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что немецкий форвард уже договорился с дортмундской "Боруссией".
В текущем сезоне Адейеми сыграл за "Зальцбург" 28 матчей, забил 18 голов и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
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|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17