Адейеми выбрал новый клуб

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми решил продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации Bild, 19-летний футболист уже согласовал со "шмелями" условия контракта, рассчитанного до 2027 года.

Ожидается, что немецкий клуб заплатит за перспективного форварда от 35 до 40 миллионов евро.

В гонке за Адейеми "Боруссия" опередила "Барселону", "Баварию", "Ливерпуль" и "Атлетико".

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