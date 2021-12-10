Адейеми выбрал новый клуб

2 Теги зальцбургкарим адейемиборуссия дортмундтрансферы

Адейеми выбрал новый клуб

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми решил продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

По информации Bild, 19-летний футболист уже согласовал со "шмелями" условия контракта, рассчитанного до 2027 года.

Ожидается, что немецкий клуб заплатит за перспективного форварда от 35 до 40 миллионов евро.

В гонке за Адейеми "Боруссия" опередила "Барселону", "Баварию", "Ливерпуль" и "Атлетико".

Не пропустите: Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

sfdfds

https://hd-encanto-2021-online.tumblr.com/ https://ver-spidrman-no-way-home-online.tumblr.com/

Ответить
sfdfds

fdfggfg fdfdfv

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЛАСК Линц ЛАСК Линц 22 54
2 Зальцбург Зальцбург 22 48
3 Рапид Вена Рапид Вена 22 40
4 Wolfsberger AC Wolfsberger AC 22 38
5 Штурм Грац Штурм Грац 22 32
6 Хартберг Хартберг 22 29
7 Аустрия Вена Аустрия Вена 22 25
8 Райндорф Альтах Райндорф Альтах 22 24
9 Адмира Адмира 22 19
10 Ваттенс Ваттенс 22 19
11 Маттерсбург Маттерсбург 22 18
12 Ст. Пелтен Ст. Пелтен 22 17
Полная таблица

топ-5 тегов