Адейеми выбрал новый клуб
Фото твиттер "Зальцбурга"
Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми решил продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".
По информации Bild, 19-летний футболист уже согласовал со "шмелями" условия контракта, рассчитанного до 2027 года.
Ожидается, что немецкий клуб заплатит за перспективного форварда от 35 до 40 миллионов евро.
В гонке за Адейеми "Боруссия" опередила "Барселону", "Баварию", "Ливерпуль" и "Атлетико".
Не пропустите: Агент Райола назвал четыре клуба, которые могут купить Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Положение Йовича в "Реале" изменилось
-
Гризманн высказался о проблемах "Барселоны"
-
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
2
Адейеми выбрал новый клуб
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября
-
"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов
-
Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Бензема форсирует своё восстановление к дерби с "Атлетико"
-
Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
-
Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины
-
Стали известны сроки восстановления Депая
-
Семак оценил будущих соперников "Зенита" по плей-офф Лиги Европы
-
ПСЖ близок к расставанию с воспитанником "Барселоны"
-
Сёмин порассуждал о возможном уходе Витории из "Спартака"
-
1
Агент Райола прокомментировал итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"
-
Гвардиола - лучший тренер АПЛ в ноябре
-
Матч ЦСКА - "Арсенал" могут отменить по требованию полиции
-
Фати пропустит остаток года: названа причина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЛАСК Линц
|22
|54
|2
|Зальцбург
|22
|48
|3
|Рапид Вена
|22
|40
|4
|Wolfsberger AC
|22
|38
|5
|Штурм Грац
|22
|32
|6
|Хартберг
|22
|29
|7
|Аустрия Вена
|22
|25
|8
|Райндорф Альтах
|22
|24
|9
|Адмира
|22
|19
|10
|Ваттенс
|22
|19
|11
|Маттерсбург
|22
|18
|12
|Ст. Пелтен
|22
|17