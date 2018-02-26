"Adidas" готов помочь "Реалу" подписать Неймара

Теги реал мадридпсжнеймар

"Adidas" готов помочь "Реалу" подписать НеймараИзвестный производитель спортивной экипировки "Adidas" готов помочь мадридскому "Реалу" подписать форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, в ближайшее время немецкая компания должна подписать новое многомиллионное и долгосрочное соглашение о продлении сотрудничества с королевским клубом. И вполне возможно, что средства, полученные "сливочными" от нового спонсорского контракта, будут направлены именно на приобретение бразильской звезды парижан.

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с клубом из Бундеслиги. | soccernews.ru

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