"Adidas" готов помочь "Реалу" подписать Неймара

Известный производитель спортивной экипировки "Adidas" готов помочь мадридскому "Реалу" подписать форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, в ближайшее время немецкая компания должна подписать новое многомиллионное и долгосрочное соглашение о продлении сотрудничества с королевским клубом. И вполне возможно, что средства, полученные "сливочными" от нового спонсорского контракта, будут направлены именно на приобретение бразильской звезды парижан.

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с клубом из Бундеслиги. | soccernews.ru