Adidas хочет сотрудничать с Холандом, к переговорам привлекли Зидана

Теги боруссия дортмундэрлинг холандзинедин зидан

Adidas хочет сотрудничать с Холандом, к переговорам привлекли Зидана

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может стать лицом компании Adidas, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкая компания ведёт переговоры с 21-летним футболистом о возможном сотрудничестве.

Чтобы убедить норвежца подписать контракт, Adidas привлёк к обсуждению сделки своего посла Зинедина Зидана.

До 1 января Холанд представлял американскую корпорацию Nike.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Холанд может остаться в "Боруссии" ради "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года

Роналду не забивает в 6 матчах подряд. Это его худшая серия с 2009 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов