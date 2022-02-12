Adidas хочет сотрудничать с Холандом, к переговорам привлекли Зидана

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может стать лицом компании Adidas, сообщает Bild.

По сведениям издания, немецкая компания ведёт переговоры с 21-летним футболистом о возможном сотрудничестве.

Чтобы убедить норвежца подписать контракт, Adidas привлёк к обсуждению сделки своего посла Зинедина Зидана.

До 1 января Холанд представлял американскую корпорацию Nike.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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