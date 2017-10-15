"Adidas" и "Nike" ведут борьбу за Тер Штегена

Ведущие производители спортивной экипировки в лице компаний "Adidas" и "Nike" ведут борьбу за подписание контракта с голкипером каталонской "Барселоны" Марком-Андре Тер Штегеном.

По сведениям El Mundo Deportivo, уверенный старт текущего сезона в исполнении 25-летнего вратаря "сине-гранатовых" привлек внимание к его персоне со стороны немецкого и американского брендов. Учитывая такой спрос, футболист намерен подписать контракт с той компанией, которая сделает ему более лучшее предложение.

Напомним, вчера "Барселона" сыграла вничью с "Атлетико". | soccernews.ru