"Adidas" может помочь "Реалу" подписать одну из его трансферных целей

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейн

"Adidas" может помочь "Реалу" подписать одну из его трансферных целейОдин из партнеров мадридского "Реала" компания "Adidas" может помочь "сливочным" подписать одну из их трансферных целей.

Так, по сведениям испанской прессы, немецкий производитель спортивной экипировки заинтересован в сотрудничестве двух клиентов в лице королевского клуба и форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Известный бренд готов стать посредником в будущих возможных переговорах между "Реалом" и 24-летним нападающим "шпор".

Напомним, летом "Реал" может приобрести трех игроков стоимостью порядка 500 миллионов евро. | soccernews.ru

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