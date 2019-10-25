Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"

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Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"

Adidas может стать техническим спонсором московского "Локомотива". Об этом рассказал руководитель департамента спортивного маркетинга немецкой компании Алексей Савула.

По данным источника, стороны уже начали переговоры.

"Мы ведем переговоры с клубом. Сейчас считаем бизнес-кейсы. На данный момент у них контракт с Under Armour. Поэтому пока просто поверхностно общаемся", - заявил Савула.

Under Armour и "Локомотив" сотрудничают с 2018 года. Их договор действует до 2021 года.

Напомним, adidas уже был спонсором "Локомотива" в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005 - 2010 и 2014 - 2018 годов.

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