Adidas настаивает на трансфере Кейна в "Реал"

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Adidas настаивает на трансфере Кейна в "Реал"

Компания Adidas, являющаяся поставщиком экипировки для мадридского "Реала", настаивает на трансфере форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна в королевский клуб.

Как сообщает испанская пресса, в немецком концерне уверены, что больше прибыли им принесёт переход англичанина в "Реал", а не в любой другой клуб.

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" намерен затребовать за Кейна более 200 миллионов евро.

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