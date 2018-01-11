"Adidas" назвал следующий клуб Дибалы

Теги ювентусманчестер юнайтедпауло дибала

"Adidas" назвал следующий клуб Дибалы

Известный производитель спортивной экипировки "Adidas" назвал следующий клуб форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы.

В официальном твиттер-аккаунте компании в Великобритании появилась запись: "Новый Predator (название бутс, выпускаемых "Adidas"), новый клуб, новый вызов. Дибала, добро пожаловать в "Театр Мечты".

Таким образом, "Adidas" объявил о переходе аргентинца в "Манчестер Юнайтед". Позднее этот твит был удалён.  

Не пропустите: "Ювентус" запросит за Дибалу не менее 160 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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