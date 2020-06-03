Adidas не будет продлевать контракт с Месутом Озилом из-за его политической позиции
Компания adidas не собирается продлевать спонсорский контракт с немецким полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, причиной является политическая позиция игрока, который поддерживает президента Турции Реджепа Эрдогана. Кроме того, он критиковал власти Китая за гонения на уйгуров.
Озил является партнером adidas с 2013 года. За этот период компания заплатила ему около 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" не планирует продлевать с 31-летним хавбеком контракт, который истекает летом 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
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