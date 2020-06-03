Adidas не будет продлевать контракт с Месутом Озилом из-за его политической позиции

Теги месут озиларсенал лондон

Adidas не будет продлевать контракт с Месутом Озилом из-за его политической позиции
Компания adidas не собирается продлевать спонсорский контракт с немецким полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, причиной является политическая позиция игрока, который поддерживает президента Турции Реджепа Эрдогана. Кроме того, он критиковал власти Китая за гонения на уйгуров.

Озил является партнером adidas с 2013 года. За этот период компания заплатила ему около 25 миллионов евро. 

Ранее сообщалось, что "Арсенал" не планирует продлевать с 31-летним хавбеком контракт, который истекает летом 2021 года.

Не пропустите: "Арсенал" не предлагал продлить контракт форварду Обамеянгу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии

Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов