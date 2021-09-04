Adidas не успевает изготавливать футболки "Манчестер Юнайтед" с фамилией Роналду

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" столкнулся с нехваткой футболок с фамилией Криштиану Роналду из-за высокого спроса со стороны болельщиков.

Технический спонсор клуба Adidas не успевает изготавливать такое количество экипировки и вынужден переносить некоторые заказы на октябрь.

Как пишет Manchester Evening News, столь большого интереса фанатов "красных дьяволов" не вызывал ни один трансфер клуба за последние годы.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" спустя 12 лет, поиграв 9 сезонов за "Реал" и 3 за "Ювентус".

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