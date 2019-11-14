Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Компания Adidas пояснила идею дизайнеров с перевёрнутым российским триколором на новой форме национальной сборной.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

При движении - в зависимости от того, как повернуть руку - триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной", - говорится в заявлении Adidas.

Напомним, что РФС не понравилась экипировка и национальная команда якобы отказалась играть в ней в ближайшем матче с Бельгией.

Более того, утверждалось, что в случае отказа немецкого концерна переделывать форму Российский футбольный союз может расторгнуть с ним контракт.

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