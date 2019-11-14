Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Теги россия

Adidas объяснил, почему перевёрнут флаг России на новой форме сборной

Компания Adidas пояснила идею дизайнеров с перевёрнутым российским триколором на новой форме национальной сборной.

"Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед.

При движении - в зависимости от того, как повернуть руку - триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. Мы верим в успех сборной России и её яркие победы на Евро-2020. Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной", - говорится в заявлении Adidas.

Напомним, что РФС не понравилась экипировка и национальная команда якобы отказалась играть в ней в ближайшем матче с Бельгией.

Более того, утверждалось, что в случае отказа немецкого концерна переделывать форму Российский футбольный союз может расторгнуть с ним контракт.

Не пропустите: Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Эриксену

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов