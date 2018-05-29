"Adidas" официально представил игровую форму "Реала" на сезон 2018/2019

Теги реал мадрид

"Adidas" официально представил игровую форму "Реала" на сезон 2018/2019Немецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" официально представил игровую форму мадридского "Реала" на сезон 2018/2019.

Домашний комплект традиционно будет выполнен в белом цвете, а гостевой - в темно-синем.

Напомним, "Реал" вышел на контакт с Салахом. | soccernews.ru

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