Adidas оказывает давление на "Манчестер Юнайтед" из-за ситуации с Погба

Спонсор "Манчестер Юнайтед" Adidas требует от клуба сохранения Поля Погба в команде.

Как сообщает Mirror, в компании считают француза главной звездой "МЮ", поэтому и выступают против его продажи. Ранее интерес к игроку проявляли "Реал" и "Ювентус".

Напомним, что между "МЮ" и Adidas действует 10-летний контракт, который был подписан в 2015 году, на общую сумму в 850 миллионов евро.

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 47 игр, забил 16 голов и отдал 11 ассистов.

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