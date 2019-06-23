Adidas оказывает давление на "Манчестер Юнайтед" из-за ситуации с Погба
Спонсор "Манчестер Юнайтед" Adidas требует от клуба сохранения Поля Погба в команде.
Как сообщает Mirror, в компании считают француза главной звездой "МЮ", поэтому и выступают против его продажи. Ранее интерес к игроку проявляли "Реал" и "Ювентус".
Напомним, что между "МЮ" и Adidas действует 10-летний контракт, который был подписан в 2015 году, на общую сумму в 850 миллионов евро.
Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 47 игр, забил 16 голов и отдал 11 ассистов.
Читайте также: "Ювентус" может отказаться от трансфера Погба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16