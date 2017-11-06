Adidas представил форму сборной Германии на ЧМ-2018

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Adidas представил форму сборной Германии на ЧМ-2018

Немецкая компания "Adidas" представила форму национальной сборной Германии на Чемпионат Мира 2018 года.

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