Adidas представил гостевой комплект формы сборной Германии для Чемпионата Мира

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Adidas представил гостевой комплект формы сборной Германии для Чемпионата МираПроизводитель спортивной экипировки Adidas представил гостевой комплект формы сборной Германии для Чемпионата Мира.

Напомним, свою выездную форму также представила сборная Испании. | soccernews.ru

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