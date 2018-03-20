Adidas представил гостевой комплект формы сборной Германии для Чемпионата Мира
Производитель спортивной экипировки Adidas представил гостевой комплект формы сборной Германии для Чемпионата Мира.
Напомним, свою выездную форму также представила сборная Испании. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0