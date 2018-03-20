Adidas представил гостевую форму сборной России на ЧМ-2018

Представлена гостевая форма сборной России для Чемпионата Мира 2018 года, на котором команда будет выступать в роли хозяина.

Футболка выполнена в белом цвете с вкраплениями серого. Стоит отметить, по дизайну и цветовой гамме форма похожа на домашние комплекты сборной Германии последних сезонов.

Фото: Новая гостевая форма сборной России

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