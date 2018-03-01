"Adidas" представил новую форму "Реала"

Теги реал мадрид

"Adidas" представил новую форму "Реала"Немецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" представил новую форму мадридского "Реала".

Как информирует Marca, презентованная атрибутика будет использоваться исключительно как элемент мерчандайзинга. Приобрести форму, которая выполнена в ретро стиле, уже можно в официальных магазинах королевского клуба.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля". | soccernews.ru

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