"Adidas" представил новую форму "Реала"

Немецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" представил новую форму мадридского "Реала".

Как информирует Marca, презентованная атрибутика будет использоваться исключительно как элемент мерчандайзинга. Приобрести форму, которая выполнена в ретро стиле, уже можно в официальных магазинах королевского клуба.

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля". | soccernews.ru