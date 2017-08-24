"Adidas" представил официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2017/2018

Теги лига чемпионов уефа

"Adidas" представил официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2017/2018Немецкая компания "Adidas" представила официальный мяч Лиги Чемпионов сезона 2017/2018. Напомним, что финал турнира пройдет в Киеве 26-го мая.

Не пропустите: определились составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов