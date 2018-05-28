"Adidas" представил революционную форму сборной России для Чемпионата Мира

Немецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" представил революционную форму сборной России для предстоящего Чемпионата Мира.

Эксклюзива новой экипировке будущих хозяев ЧМ придает то, что на ней не будет швов. При этом сами номера и фамилии игроков будут не напечатаны на форме, а вышиты.

Напомним, РФС показал, как сборная России смотрела финал ЛЧ. | soccernews.ru