"Adidas" представил революционную форму сборной России для Чемпионата Мира

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"Adidas" представил революционную форму сборной России для Чемпионата МираНемецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" представил революционную форму сборной России для предстоящего Чемпионата Мира.

Эксклюзива новой экипировке будущих хозяев ЧМ придает то, что на ней не будет швов. При этом сами номера и фамилии игроков будут не напечатаны на форме, а вышиты.

Напомним, РФС показал, как сборная России смотрела финал ЛЧ. | soccernews.ru

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Гошан

ну и параша...

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