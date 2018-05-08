"Adidas" представил третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019

Немецкая компания "Adidas" представила третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019. Выполнен он будет в синем цвете.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет обменяться игроками с дортмундской "Боруссией". | soccernews.ru