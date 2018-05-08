"Adidas" представил третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019

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"Adidas" представил третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019Немецкая компания "Adidas" представила третий комплект игровой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон 2018/2019. Выполнен он будет в синем цвете.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет обменяться игроками с дортмундской "Боруссией". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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