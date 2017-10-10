Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"

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Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом"

Немецкая компания Adidas решила прекратить сотрудничество с "Миланом", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Adidas досрочно расторгнет контракт с "россонери", рассчитанный до 2023 года. Причины такого решения пока неизвестны.

Стоит отметить, что ранее спонсорское соглашение с "Миланом" расторгла другая немецкая компания Audi. 

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