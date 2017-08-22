Adidas продемонстрировал, где продолжит карьеру Ибрагимович

Компания Adidas продемонстрировала, где продолжит карьеру известный шведский форвард Златан Ибрагимович.

Так, немецкий производитель экипировки продаёт на своём официальном сайте футболки "Манчестер Юнайтед" с 10-м номером и фамилией Ибрагимовича.

Напомним, что звёздный швед выступал за "МЮ" в прошлом сезоне, но по его окончании клуб не предложил ему продлить контракт. Сейчас нападающий является свободным агентом.

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