Adidas продемонстрировал, где продолжит карьеру Ибрагимович

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Adidas продемонстрировал, где продолжит карьеру Ибрагимович

Компания Adidas продемонстрировала, где продолжит карьеру известный шведский форвард Златан Ибрагимович.

Так, немецкий производитель экипировки продаёт на своём официальном сайте футболки "Манчестер Юнайтед" с 10-м номером и фамилией Ибрагимовича.

Напомним, что звёздный швед выступал за "МЮ" в прошлом сезоне, но по его окончании клуб не предложил ему продлить контракт. Сейчас нападающий является свободным агентом.

Не пропустите: Ибрагимович вернется в "МЮ" до конца недели. | http://soccernews.ru

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