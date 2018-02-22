"Adidas" разработал дизайн формы "Реала" на сезон 2018/2019

Теги реал мадрид

"Adidas" разработал дизайн формы "Реала" на сезон 2018/2019Известный немецкий производитель спортивной экипировки "Adidas" разработал дизайн формы мадридского "Реала" на сезон 2018/2019. Вот как она будет выглядеть.

 

Напомним, вчера "Реал" обыграл "Леганес". | soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Обычная белая майка, как уже много лет. Ничего нового.

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Квинколобик

Домашняя супер) как и остальные!! Немного изменили гостевую) Зачем что то менять кардинально?!

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Роналду

королевски

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ааа

ничего нового

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3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
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12 Реал Сосьедад 24 29
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14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
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19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
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