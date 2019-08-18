Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"
Adidas, который является техническим спонсором "Баварии", случайно показал игровой номер, под которым будет выступать Филиппе Коутиньо в стане мюнхинцев.
Adidas в своем инстаграме опубликовал снимок, на котором изображена футболка "Баварии" с фамилией "Коутиньо" и номером 10.
На данный момент официальных данных о трансфере футболиста нет. Однако сегодня стало известно, что футболист прилетел в Мюнхен.
Не пропустите: ПСЖ и "Бавария" нацелились на хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола высказался о перепалке с форвардом Агуэро
-
Экс-игрок "Спартака" Зе Луиш опубликовал новый снимок в инстаграме после победы "Порту"
-
Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"
-
Дебютант АПЛ одержал первую победу в сезоне
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях
-
Экс-вратарь "Спартака" обратился к фанатам перед матчем с ЦСКА
-
Моуринью чуть не расплакался из-за затянувшегося времени без работы
-
Рибери не перейдет в "Спартак"
-
Паршивлюк рассказал о своем уходе из "Спартака"
-
Миллер высказался о судействе в матче "Зенит" - "Ахмат"
-
Глушаков перечислил инвалиду 250 тысяч рублей
-
"Реал" готовит новое предложение по трансферу Погба
-
Эшли Коул завершил карьеру
-
"Рубин" обыграл "Арсенал" и вошел в топ-5 в РПЛ
-
"Реал" может купить Эриксена перед закрытием трансферного окна
-
Новичок "Спартака" выразил желание стать лидером команды
-
"Марсель" нацелился на защитника "Барселоны"
-
Хавбек "Луча" получил жуткую травму в матче ФНЛ
-
"Барселона" предложила очередного игрока в обмен на Неймара
-
Переход форварда "Валенсии" в "Атлетико" сорвался
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Фрайбург
|1
|3
|3
|Фортуна Дюссельдорф
|1
|3
|4
|Байер Леверкузен
|1
|3
|5
|Вольфсбург
|1
|3
|6
|Герта
|1
|1
|7
|Бавария Мюнхен
|1
|1
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|1
|1
|9
|Шальке
|1
|1
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|11
|Хоффенхайм
|0
|0
|12
|РБ Лейпциг
|0
|0
|13
|Унион Берлин
|0
|0
|14
|Падерборн
|1
|0
|15
|Кельн
|1
|0
|16
|Вердер Бремен
|1
|0
|17
|Майнц 05
|1
|0
|18
|Аугсбург
|1
|0