Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"

Теги бавария мюнхенфилиппе коутиньо

Adidas случайно показал номер Коутиньо в "Баварии"

Adidas, который является техническим спонсором "Баварии", случайно показал игровой номер, под которым будет выступать Филиппе Коутиньо в стане мюнхинцев.

Adidas в своем инстаграме опубликовал снимок, на котором изображена футболка "Баварии" с фамилией "Коутиньо" и номером 10.

На данный момент официальных данных о трансфере футболиста нет. Однако сегодня стало известно, что футболист прилетел в Мюнхен.

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