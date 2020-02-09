Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона

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Adidas станет новым техническим спонсором "Локомотива" со следующего сезона

Новым техническим спонсором "Локомотива" в следующем сезоне станет adidas.

На данный момент форму для "железнодорожников" поставляет Under Armour.

Напомним, что Adidas был экипировщиком московского клуба в 1989 и 1993 годах, а также в периоды 2005-2010 и 2014-2018 годов.

После 19 туров РПЛ "Локомотив" с 34 очками занимает пятое место в турнирной таблице.

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