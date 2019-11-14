Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России

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Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России

Компания Adidas прокомментировала информацию о скандале вокруг новой формы сборной России.

Напомним, что РФС не понравилась экипировка и национальная команда якобы отказалась играть в ней в ближайшем матче с Бельгией.

Более того, утверждалось, что в случае отказа немецкого концерна переделывать форму Российский футбольный союз может расторгнуть с ним контракт.

"Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнёрскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнёром Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдём решение", - говорится в заявлении Adidas, которое опубликовало издание Deutsche Welle.

Не пропустите: Рабинер прояснил ситуацию касательно новой формы сборной России. | http://soccernews.ru
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