Adidas выступил с заявлением о скандале с новой формой сборной России
Компания Adidas прокомментировала информацию о скандале вокруг новой формы сборной России.
Напомним, что РФС не понравилась экипировка и национальная команда якобы отказалась играть в ней в ближайшем матче с Бельгией.
Более того, утверждалось, что в случае отказа немецкого концерна переделывать форму Российский футбольный союз может расторгнуть с ним контракт.
"Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнёрскими футбольными союзами. Мы гордимся тем, что 12 лет являемся партнёром Российского футбольного союза и поэтому уверены, что вместе найдём решение", - говорится в заявлении Adidas, которое опубликовало издание Deutsche Welle.
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|Арсенал Тула
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|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
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|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
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|Рубин
|16
|17
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|16
|15
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|Сочи
|16
|13