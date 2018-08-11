Адиев: "Анжи" был приговорён в игре со "Спартаком"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев дал комментарии после матча третьего тура чемпионата России против "Спартака".

"Негативный фон отложился, учитывая два удаления. Понятно, что игра сломалась, ни на что большее не могли претендовать. Пришлось отбиваться. Понятно, что "Спартак" фаворит, мы это понимали, пытались от "Спартака" играть. Знали, что у "Спартака" возникают проблемы, когда команда компактно играет у своей штрафной, идёт позиционная оборона. Это было видно против "Оренбурга", мы это видели, когда я работал в штабе "Ахмата". Мы пытались за счёт быстрых выходов найти свои шансы. В первом тайме всё складывалось как мы хотели, у нас начались выходы, перетерпели первый тайм - нормально для такой игры. На второй тайм выходили, понимая - первые 10-15 минут надо перетерпеть, потом тоже буду выходы. Но мы были приговорены в этой игре" - сказал Адиев.

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