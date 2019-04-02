Адиев - болельщикам "Анжи": "Я - Ваш должник! Только Вы мотивируете нас"

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Адиев - болельщикам "Анжи": "Я - Ваш должник! Только Вы мотивируете нас"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев написал пост в инстаграме клуба, в котором обратился к фанатам махачкалинцев.

После того, как "Краснодар" разгромил "Анжи" со счетом 5:0,  41-летний российский специалист объявил, что уходит в отставку.

"Я хотел бы поблагодарить Всех болельщиков "Анжи"! Вы поддерживаете меня на протяжении всего сезона и даже сейчас, когда я провалился в Краснодаре, вы меня в очередной раз поддержали. Мне очень приятно, что в эту трудную минуту Вы находитесь со мной. Я чувствую Вашу поддержку! Я обещаю, что приложу максимум своих возможностей и интеллекта, чтобы команда была боеспособной. Я - Ваш должник! Когда команду бросили практически все, только Вы мотивируете нас. Мы играем ради Вас! Вместе - мы и есть "Анжи", - написал Адиев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение главного тренера #Анжи Магомеда Адиева к болельщикам: «Я хотел бы поблагодарить Всех болельщиков Анжи!!! Вы поддерживаете меня на протяжении всего сезона и даже сейчас,когда я провалился в Краснодаре, вы меня в очередной раз поддержали. Мне очень приятно, что в эту трудную минуту Вы находитесь со мной. Я чувствую Вашу поддержку!!! Я обещаю, что приложу максимум своих возможностей и интеллекта, чтобы команда была боеспособной. Я — Ваш должник! Когда команду бросили практически все, только Вы мотивируете нас. Мы играем ради Вас!!! Вместе — мы и есть «Анжи».

Публикация от Анжи (@fc_anji)

Адиев стал главным тренером "Анжи" перед началом нынешнего сезона. На данный момент махачкалинцы занимают 14 сточку в РПЛ, имея в активе 18 очков. 

Не пропустите: Адиев: "Меня не красит уйти в такой тяжелый момент"| http://soccernews.ru

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