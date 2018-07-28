Адиев: "Игра "Анжи" оставляет желать лучшего"

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Адиев: "Игра "Анжи" оставляет желать лучшего"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал победу своей команды над "Уралом" в матче первого тура РПЛ.

"Урал" владел территориальным преимуществом. Мы это знали, к этому готовились. Мы старались нивелировать сильные стороны соперника. В какой-то мере это удалось, но всё равно наша игра оставляет желать лучшего. В первом тайме у нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме предполагали, что появятся свободные зоны и путём замен хотели перевести игру на чужую половину поля. Проблемы проблемами, но мы должны готовиться к каждой игре. Если бы мы сегодня проиграли, никто бы по головке не погладил" - сказал Адиев.

Не пропустите видеообзор матча "Урал" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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