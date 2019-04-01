Адиев: "Меня не красит уйти в такой тяжелый момент"

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Адиев: "Меня не красит уйти в такой тяжелый момент"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что думает о своем недавнем заявлении об отставке.

Напомним, в матче 21-го тура с "Краснодаром" "Анжи" потерпел поражение - 5:0. После матча главный тренер махачкалинской команды заявил об отставке.

"Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 - болезненное поражение, но оно не было основополагающим.

Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры, и не могу это все контролировать.

Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать.

Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент", - сказал Адиев.

"Анжи" с 18 баллами поднялся остался на 14 место в турнирной таблице РПЛ.

А еще: Президент "Анжи": "Адиев останется у руля команды, пока ему не поступит предложение от "Ювентуса"| http://soccernews.ru

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